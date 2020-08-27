Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Üç Kovid-19 aşısı daha tescil aşamasında

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, üç Kovid-19 aşısının daha Rusya'da tescil aşamasında olduğunu söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muraşko, "Şu anda tescil sürecinde üç aşı daha var. Bunlar hem yerli hem de yabancı aşılar. Ancak hepsinin Rusya'da üretilmesi planlanıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsten korunmak için ilk onaylı aşıyı geliştirmiş olan ülkesinin, eylül ayında ikinci bir Kovid-19 aşısına sahip olacağını söylemişti.

Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti.

Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.