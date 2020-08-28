Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Malatya'da Pütürge ilçesinde Kovid-19 vakalarının görüldüğü bir mahalle karantinaya alındı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Çayköy Mahallesi'nde, Kovid-19 vakalarının tespit edildiği, bu nedenle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu mahallenin 27 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alındığı ifade edildi.