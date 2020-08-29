Moskova Belediye Başkanı: Kovid-19 ile ilgili durum 6 ay içinde tamamen çözülebilecek

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açık Ağustos Pedagoji Konseyi'nde konuşan Sobyanin, Kovid-19 salgınının yayılmasıyle ilgili durumun altı ay içinde tamamen çözülebileceğini belirtti.
Sobyanin, şu ifadeleri kullandı:
"Birkaç ay, belki de en fazla 6 ay içinde nihayet koronavirüsü yeneceğimizden eminim. Rus bilim insanları, dünya bilim insanları, Moskovalı bilim insanları bunun üzerinde çalışıyor. Etkili aşılar, etkili ilaçlar, tıbbi teknolojiler geliştiriliyor; bunların hepsi aynı anda gelişiyor ve ilerliyor. İlk Rus aşısı çoktan ortaya çıktı ve tescil edildi, analoglarının da yakın gelecekte ortaya çıkacağını düşünüyorum."
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