Rusya'da 4829 yeni Kovid-19 vakası

Rusya'da son 24 saatte 4829 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 5905 kişi iyileşti 110 kişi hastalık nedeniyle öldü. Toplam vaka sayısı 980 bin 405 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezi, gün içinde 4829 yeni vaka kaydedildiği açıklamasında bulundu.

Açıklamada yeni vakaların 654’ünün başkent Moskova, 187’sinin St. Petersburg, 150'sinin Moskova bölgesinde görüldüğü aktarıldı.

Yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 980 bin 405'e yükseldi. Gün içinde hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı 110 arttı. Şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 914’e çıktı.

Son 24 saatte 5905 kişi hastalığı yendi. Salgın boyunca tespit edilen vakaların 798 bin 466’sı iyileşti.