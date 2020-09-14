DSÖ: Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir gün içinde 307 bin 930 yeni koronavirüs vakasının kaydedildiğini belirterek, rekor sayıda artış yaşandığını açıkladı. Bir önceki yeni vaka rekoru 6 Eylül’de, 306 bin 857 vakayla kırılmıştı.

DSÖ, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı. Örgüt, dünya genelinde bir günde 307 bin 930 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Coronavirus: WHO reports record daily rise in new infections https://t.co/EnRqT1iXHb — BBC News (World) (@BBCWorld) September 14, 2020

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5 bin 500'ün üzerinde yeni ölüm gerçekleştiği, toplamda 917 binden fazla kişinin de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği de ifade edildi.

Vakaların yarısı Amerikalarda

En büyük vaka artışının Hindistan, ABD ve Brezilya'da yaşandığı, dünya çapında ise 28 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu, bunların yarısı Amerika kıtalarında olduğu açıklandı.

Bir önceki rekor, 306 bin 857 yeni vakayla 6 Eylül'de kayıtlara geçmişti.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Ekim ve kasım Avrupa için daha zor olacak

Öte yandan Avrupa'da son zamanlara vaka sayılarında arış yaşanmasına rağmen ölüm oranlarının nispeten sabit kaldığı ifade edilirken bunun gelecek iki ay içinde değişeceği belirtildi.

#UPDATE World Health Organization expects Europe to see a rise in the daily number of Covid-19 deaths in October and November.



"It's going to get tougher. In October, November, we are going to see more mortality," @WHO Europe director Hans Kluge warns pic.twitter.com/q2bnB6Hkrh — AFP news agency (@AFP) September 14, 2020

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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, AFP'ye yaptığı açıklamada, kıtanın ekim ve kasım aylarında günlük Kovid-19 ölümlerinde artışının yaşanmasını beklenildiğini açıkladı.

Kluge, "Daha zor olacak. Ekim ve kasımda daha çok fazla kişinin ölümünü göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ülkeler bu kötü haberi duymak istemiyor, anlıyorum" diyen Kluge, pandeminin 'bir anda' biteceğine dair olumlu mesajlar vermek istediğini' vurguladı.

'Aşı pandeminin sonu olmayacak'

Aşının salgını bitireceğine dair açıklamalara yönelik Kluge şunları söyledi:

"Sürekli duyuyorum. 'Aşı pandeminin sonu olacak.' Elbette hayır. Aşının tüm yaş gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Şu an bir gruba yardım edeceğine ancak başka gruba yardım etmeyeceğine dair sinyaller alıyoruz"

“Diyelim ki aşıyı sipariş edeceğiz, o da lojistik bir kabus olacak" diye devam eden DSÖ yetkilisi, "Pandeminin bitişi, bir toplum olarak pandemiyle nasıl yaşayacağımızı öğrendiğimiz andır. O bize bağlı ve bu da çok olumlu bir mesaj" şeklinde konuştu.