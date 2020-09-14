Maskesiz sürücüden savunma: Aynı aileden olduğumuz için takmadık

Kent genelinde koronavirüs denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, tedbirlere uyulması konusunda vatandaşı uyarmaya devam ediyor.
Merkeze bağlı Karaman beldesinde denetim yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolcuları maske takmaları konusunda uyardı.
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Aracıyla kalabalık ve maskesiz şekilde seyahat eden sürücüyü durduran jandarma ekipleri, "Böyle takmayarak vatandaşlarımızın ve bizim hayatımızı tehlikeye sokuyoruz değil mi? Lütfen daha duyarlı ve dikkatli olalım" diyerek sürücüyü uyardı.
‘Haklısınız, daha dikkatli olacağız’
Sürücü Ertürk ise, "Aynı aileden olduğumuz için takmadık. Başka bir şey diyemiyorum, haklısınız. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" diye cevap verdi.
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