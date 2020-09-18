Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi 4. kattan atladı, kantin tentesine düştü

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kadın hastanenin 4.katından atladı. Hastane kantininin tentesine düşen kadın yaralı olarak kurtuldu.

Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Dörtçelik ek binasında tedavi gören 36 yaşındaki Tülay Y., test ve tedavi için Osmangazi'deki ek hizmet binasına getirildi. 2 gün önce yapılan testi pozitif çıkan Tülay Y. Osmangazi Metro İstasyonu yanındaki hastanenin 4. katından atladı.

Tülay Y. hastane kantininin tentesine düşerek yaralı olarak kurtuldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın ambulansla Yıldırım'daki Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ana binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şans eseri ölümden dönen Tülay Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.