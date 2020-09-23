BM'den Putin'e aşı teklifi için teşekkür

BM Genel Sekreterliği ofisinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in BM personeline koronavirüs aşısının ücretsiz olarak sunulması teklifiyle ilgili teşekkür edildi ve konunu inceleneceği belirtildi.

BM Genel Sekreterliği ofisinden Sputnik’e, “Devlet Başkanı (Vladimir) Putin’e cömert teklifleri için teşekkür ediyoruz. Teklif sağlık hizmetlerimizce incelenecek” açıklaması yapıldı.

Putin, 75. BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında “Rusya, BM'ye gerekli tüm kalifiye yardımı sağlamaya hazır, özellikle, örgüt ve departmanlarındaki çalışanlarının gönüllü aşılanması için aşımızı ücretsiz olarak sunmayı öneriyoruz. BM meslektaşlarımızdan bu tür başvurular geliyor ve biz onlara kayıtsız kalmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.