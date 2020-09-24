Putin: Bahar aylarında uyguladığımız koronavirüs kısıtlamalarına geri dönmek istemem

Rusya'da yeni seçilen valilerle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştiren Putin, göreve yeni başlayan valilere koronavirüsle mücadele konusunda mesajlar ve talimatlar verdi.

Kalabalık insan gruplarının yakın mesafede vakit geçirdiği yaz döneminde birçok bölgede vaka artışı kaydedildiğine dikkat çeken Rus lider, tüm dünyada aynı sürecin yaşandığına dikkat çekerek "Hem federal hem de bölgesel düzeyde aldığımız önlemler sayesinde salgın durumunun kademeli olarak iyiye gideceğinden eminim. Elbette kendiliğinden iyileşme olmayacak, bunun için belirli adımların atılması ve önlemlerin alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Diğer ülkelerde neler yapıldığına bakın, yeniden sert kısıtlamalar getiriliyor, fabrikalar kapatılıyor, vs. Ülkemizde ise durum gerçekten daha iyi, ancak bu zamanında alınan etkili önlemler sayesinde. En ufak bir rehavette durum kökten değişebilir" diye devam eden Putin, "Bu yıl bahar mevsiminde uyguladığımız kısıtlayıcı önlemlere kesinlikle dönmek istemem. Bu nedenle testler artırılmalı, pandemi kurallarına uyulmalı. İnsanlarla diyalog kurulmalı. Ayrıca kronik hastalıklar nedeniyle risk grubunda bulunan yaşlıların sağlıklarının korunmasına yönelik önlemler alınmalı" dedi.

Putin, koronavirüs krizinden çıkış döneminde Rus ekonomisine yeniden ritim kazandırılmasıyla ilgili çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini de belirterek KOBİ'lerin, tarım sektörünün sektörel endüstrilerin istihdamın ve gelirlerin eski seviyelere döndürülmesi konusunda desteklenmesine devam edilmesini istedi.