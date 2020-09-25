Peskov: Rusya’da salgın nedeniyle ek kısıtlamalara gidilmesi şu an gündemde değil, ancak daha dikkatli olmalıyız

Gazetecilere konuşan Peskov, ekonomi için salgınla ilgili daha sıkı kısıtlamaların getirilmesinin gerekip gerekmediğine ilişkin bir soru karşısında, “Bildiğim kadarıyla henüz bu konu gündemde değil” dedi.

Peskov, “Elbette vaka sayılarının artması hepimiz için daha dikkatli olmamız, kendimiz ve sevdilerimiz konusunda daha da özen göstermemiz için bir neden olmalı” açıklamasında bulundu.

Moskova Belediye Başkanı’ndan mevcut tedbirlere uyma çağrısı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de belediyenin internet sitesinden yayınlanan açıklamada, salgının yayılmasını önlemek adına, işverenlere mümkün olduğunca çok çalışanı evde çalışmaya yönlendirmelerini tavsiye etti.

Sobyanin ayrıca iş yerlerinde dezenfeksiyon, ateş ölçümü, test yapılması gibi salgınla ilgili önlemlere riayet edilmesi gerektiğini kaydetti.

Sobyanin, yaşlılara ve kronik hastalıkları bulunanlardan da 28 Eylül’den itibaren uzaktan çalışma düzenine geçmelerini veya izin istemelerini talep etti.

Sobyanin, “65 yaşın üzerindeki Moskovalılar ve kronik hastalıkları bulunan daha genç vatandaşlar, gerekli olmadığı takdirde evlerinden çıkmamalı” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan başkalarıyla temastan kaçınılmasını da talep eden Sobyanin, açık havada yürüyüş ve egzersiz konusunda bir kısıtlama olmadığını hatırlattı.

‘Geçen bahar uygulanan sıkı tedbirlere dönmek istemeyiz’

Sobyanin ayrıca kent sakinlerine toplu taşıma, market ve diğer halka açık alanlarda maske ve eldiven takılması çağrısı yaptı.

Sobyanin, “Hiçbirimiz geçen bahar uygulanan sıkı tedbirlere geri dönmek istemeyiz. Bundan kaçınabileceğimizi umuyorum. Fakat bu ancak kendimizi ve yakınlarımızı korumamız suretiyle mümkün” ifadelerini kullandı.

7212 yeni vaka kaydedildi

Rusya’da son 24 saatte günlük vaka sayısı 7212 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Gün içinde 108 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’nın 84 bölgesinde 7212 yeni vaka kaydedildi, bunlardan 1856’sında bir semptoma rastlanmadı. Böylelikle hazirandan beri ilk kez günlük vaka sayısı 7 bini aşmış oldu.

En fazla vaka ise başkent Moskova’da görüldü. Kentte son 24 saatte 1560 vaka tespit edildi. St. Petersburg’da 224, Moskova bölgesinde de 208 yeni vaka kayda geçti.

Gün içinde 108 kişi hayatını kaybetti, 4317 kişi iyileşti.

Şimdiye kadar ülkede kaydedilen vaka sayısı da 1 milyon 136 bin 48’e yükseldi.

Salgın boyunca 20 bin 56 kişi öldü. Kovid-19’u atlayıp taburcu edilenlerin sayısı da 934 bin 146’a ulaştı.