Shark Allies örgütü : Koronavirüs aşısı için yarım milyon köpekbalığı katledilebilir

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını için birçok ülke aşı çalışması için çaba sarf ediyor.

ABD’de faaliyet gösteren ve köpek balıklarının neslini korumak için kurulan ‘Shark Allies’ sivil toplum örgütü, koronavirüs aşısı çalışmalarında yarım milyon köpekbalığının katledilebileceğini belirtti.

Sivil toplum kuruluşu, köpekbalıklarının karaciğerinden yapılan “Squalene” adlı doğal yağın yardımcı etken madde olarak koronavirüs aşılarında kullandığını açıkladı.

Coronavirus: Half a million sharks 'could be killed for vaccine', experts warn https://t.co/xqj01fXEDx — SkyNews (@SkyNews) September 27, 2020

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Shark Allies yöneticisi Stefanie Brendl yaptığı açıklamada, köpekbalıklarının karaciğerinde bulunan ve mevcut grip aşıları da dahil olmak üzere birçok ilacın yapımında kullanılan doğal yağ “Squalene” için yüzbinlerce köpekbalığının katledilebileceğini vurguladı. Yağın bileşenindeki güçlü yağlar aşıdaki bağışıklık etkisini arttırdığını ifade eden Brendl, mevcut bazı koronavirüs aşısı adaylarında bu yağın kullanıldığını ifade etti.

Squalene maddesinin kullanıldığı bir koronavirüs aşı adayının piyasaya sürülmesi halinde tek bir kişi için kullanılacak bir doz aşı üretimi için yaklaşık 250 bin köpekbalığının katledilmesi gerektiği kaydedildi.

Bir kişinin koronavirüse karşı bağışıklık kazanması için iki doz aşının gerektiğini belirten Brendl, bunun yaklaşık yarım milyon köpekbalığının katledilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Brendl, “Aşı çalışmalarını yavaşlatmak veya engellemek niyetinde değiliz. Ancak, Köpekbalıkları bu sebeple verimli bir tedarik zinciri değil” dedi.