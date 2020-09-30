Kayıt
14:08 30 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Esenyurt'ta maske uyarısı yapan 10 yaşındaki çocuğu darbettiler

    Maske uyarısı yapan 10 yaşındaki çocuk darbedildi

    © DHA /
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (463)
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1e/1042942232_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_a7b766ec8e715d59d473e587462b3f5d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202009301042942354-maske-uyarisi-yapan-10-yasindaki-cocuk-darbedildi/

    Esenyurt'ta oturduğu sitenin oyun salonunda yabancı uyruklu 3 kadına maske uyarısı yapan ve Hayat Eve Sığar (HES) üzerinden şikayette bulunmak için videolarını çeken 10 yaşındaki kız çocuğunun darbedildiği öne sürüldü.

    İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre 10 yaşındaki kız çocuğu, maske takmadıkları için uyardığı yabancı uyruklu kadınlar tarafından darbedildi. Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Liva Yağmur Köprücü isimli 10 yaşındaki kız çocuğu beraberindeki arkadaşlarıyla oturdukları sitenin çocuk oyun alanına geldi. Kız çocuğu ışıkları kapattı.

    Bu sırada oyun odasında oturan ve Libyalı olduğu öğrenilen 3 kadından biri ışıkları açması yönünde çocukları uyararak tepki gösterdi. Kız çocuğu da odanın ışıklarını açarken, kendilerini uyaran kadınların maskesiz olduğunu görünce maske takmaları yönünde uyardı. Bu duruma sinirlenen kadınlar tepki gösterince çocuklar tekrar başka bir odaya kaçtı.

    Şikâyet etmek için video çekti

    Bu sırada arkadaşlarıyla oyun odasına tekrar gelen kız çocuğu da HES uygulamasından yetkililere bildirmek için cep telefonuyla maske takmayan kadınların videosunu çekti. Kendilerinin görüntülendiğini fark eden 3 kadından ikisi küçük kızın peşinden koştu. Başka bir odada kız çocuğunu yakalayan 2 kadın 10 yaşında ki Liva Yağmur Köprücü'ye iddiaya göre vurdu. Bu sırada kadınlardan biri iddiaya göre küçük kızın telefonunu aldı.

    © DHA /
    Çapa'da maske uyarısı yaptığı için darp edilen sağlık çalışanı: Şu an sol gözüm görmüyor
    Telefonunun alındığını gören küçük kız çocuğu da ağlayarak kadının peşinden koştu. Oyun salonuna tekrar gelen kadınlar durumu görevlilere bildirdi. Site görevlileri de küçük kızı oturduğu daireye götürerek ailesine teslim etti. Eve gelen çocuğunun ağladığını gören anne Çiğdem Köprücü durumu eşi Şehmus Köprücüye haber verdi. Anne ve baba küçük kızını darp eden kadınları '155 Polis İmdat' hattını arayarak şikayette bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki tarafın da ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

    ‘Boğazını nefessiz kalana kadar sıkmışlar’

    Polis merkezinde ki şikayetinden sonra konuşan anne Çiğdem Köprücü, "Sitemizin çocuk alanında 10 yaşındaki kızım oynarken, 3 tane yabancı uyruklu hanımefendinin maskesiz oturmasını önce uyarıp sonra da video çekmiş. Görüntü çekilmesine sinirlenen kadınlar da çocuğumu bir odada sıkıştırıp dövdüler. Diz darbeleriyle de karnını tekmeleyip boğazını da nefessiz kalana kadar sıkmışlar. Olayı görüp odaya gelen temizlik görevlileri kadınların elinden almasıyla kızım kurtuldu. Polis merkezine gelerek şikayetimizi yaptık. Kızım, babası, ben ve avukatımız ile neticelenmesini bekliyoruz. Olay akşam saat 20.00 sıralarında oldu" şeklinde konuştu.

    Küçük kızın babası Şehmus Köprücü de Dünyadaki en önemli varlıklarımız çocuklarımız. Ben dokunmaya kıyamazken, 3 tane yetişkin kadın darbediyor. Devlet hastanesinden aldığımız raporlar da bunu söylüyor, bu asla kabul edilir bir şey değil. Devletimize güveniyoruz diyerek tepkisini dile getirdi.
    © DHA /
    Küçük kızın babası Şehmus Köprücü de "Dünyadaki en önemli varlıklarımız çocuklarımız. Ben dokunmaya kıyamazken, 3 tane yetişkin kadın darbediyor. Devlet hastanesinden aldığımız raporlar da bunu söylüyor, bu asla kabul edilir bir şey değil. Devletimize güveniyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

    ‘Temizlik görevlisi, beni kadından kurtardı’

    Balıkesir'de maske uyarısı yapan minibüs şoförü 3 kez bıçaklandı
    © İHA / EMRAH ELMAS
    Maske uyarısı yapan minibüs şoförü 3 kez bıçaklandı
    Olay sırasında yaşadıklarını anlatan 10 yaşındaki Liva Yağmur Köprücü ise, "Biz arkadaşlarımızla oyun alanında saklambaç oynayacaktık. Bizim hepimizin maskesi vardı. Biz ışıkları kapatınca yanımıza gelip bağırdı. İkinci kez ışığı yanlışlıkla kapatınca tekrar yüksek sesle bağırdı. Biz başka bir odaya geçince onların maske takmadığı aklımıza geldi. Telefonu olan tek kişi ben olduğum içinde HES uygulaması için cep telefonum ile video çektim. Kadınlar beni görünce peşimden koşarak odada yakaladı. Beni odaya sıkıştırınca iki kadın kollarıma ve karın boşluğuma vurdular. Diğer kadında da gelerek benim telefonumu aldı ve yere attı. Geldiler boğazımı sıktılar ve 3 dakika sürdü nefes alamadım. Beni anne ve babama şikâyet etmek için telefonumu aldı ve güvenlikten alırsın dedi. Temizlik görevlisi beni kadından kurtarıp telefonumu da alarak evime götürdü. Biz de karakola gidip şikayetçi olduk. Yüce Türk devletine güveniyorum. Maske takın hayatınızı koruyun" ifadelerini kullandı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (463)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Uyarı, Esenyurt, Hayat Eve Sığar (HES), Şikayet, Yabancı, Maske
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Azerbaycan'ın Terter Bölgesi’ndeki köylere açılan ateş neticesinde bazı evler tamamen yıkıldı
    Çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ’daki saldırıların sonuçları
    Karikatür
    Pompeo, ABD’nin Avrupa politikasının amacını açıkladı
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet