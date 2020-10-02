Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini geçti

Hindistan makamları, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 64 milyona yaklaşırken, virüse yakalanarak iyileşenlerin toplam sayısı da 5 milyon 400 bin civarında.

Hindistan, ABD ve Brezilya'dan sonra dünya üzerinde pandemiden en çok etkilenen ülke olarak öne çıkıyor.