Rusya: 12 binden fazla vatandaşımız Kovid-19 aşısı oldu

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev, ülkede geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V'nin başarıyla test edildiğini, şu ana kadar 12 binden fazla Rusya vatandaşının aşılandığını söyledi.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24’e konuşan RFPİ Başkanı Kirill Dmitriyev, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V'nin başarıyla test edildiğini, şu ana kadar 12 binden fazla Rusya vatandaşının aşılandığını ifade etti.

Dmitriyev, "Rusya'da halihazırda 12 binden fazla kişi (ilk doz aşı ile) aşılanmış bulunuyor. Sonuçlar çok iyi, aşımız tarafından üretilen antikorlar çok iyi düzeyde, bu nedenle elbette Rusya'daki klinik testler başarıyla devam ediyor" diye konuştu.

Rusya’nın klinik testlerinin sonuçlarını diğer ülkelerle de paylaşacağına dikkat çeken Dmitriyev, şunları söyledi:

"Kimileri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi klinik testler yapacak, kimileri de kendi ülkelerinde klinik testler yapmadan aşılarımızı onaylamak için Rusya, BAE ve klinik deneyler yaptığımız diğer ülkelerde elde edilen verileri kullanacak."

Daha önce Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg , Sputnik’e demecinde Sputnik V aşısının her iki dozunun da yapıldığı 2 bin gönüllünün arasında Kovid-19'a yakalanan olmadığını bildirmişti.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve RFPİ’nin işbirliği ile üretilen Sputnik V aşısının tescil sonrası son aşama testleri 7 Eylül’de Moskova’da başlamış, 2 gün sonra aşı ilk gönüllülere vurulmuştu. Aşı 3 hafta arayla 2 doz şeklinde uygulanıyor.