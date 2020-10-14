ABD'nin Wisconsin eyaletinde günlük vaka sayısında rekor kırıldı

Wisconsin eyaleti sağlık yetkilileri, eyalette son bir gün içinde 3 bin 279 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini açıkladı.

Bu sayı, eyalet için salgının başlangıcından bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak öne çıkarken, bundan önce en yüksek sayı 8 Ekim'de 3 bin 132 olarak kaydedilmişti.

Yetkililere göre ayrıca son bir günde 34 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu da aynı zamanda eyaletteki en yüksek günlük can kaybı oldu. Wisconsin'deki en yüksek günlük can kaybı, bunun öncesinde 30 Eylül'de 27 olarak bildirilmişti.

Öte yandan eyalet sağlık bakanlığı, salgının başlangıcından bu yana toplamda 155 bin 471 Kovid-19 vakası tespit edildiği ve 1508 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.