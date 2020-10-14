Anket: Başbakan Boris Johnson'ın görüntüleri Britanyalılarda anksiyeteye neden oluyor

İngiltere'de yapılan bir ankete göre Başbakan Boris Johnson'ın görüntülerini görmek, çoğu insanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili kaygı yaşamasına ve uyku problemlerine yol açıyor.

Sağlık markası CBII, İngilizlere Kovid-19 sırasında neyin uykusuz kalmalarına ve anksiyeteye yani kaygıya neden olduğunu sordu.

Yapılan ankete göre Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin yarısı koronavirüs salgını nedeniyle uyku sorunu ve gecede bir ile iki saat arasında uyku kaybı yaşıyor.

Artan vaka ve can kaybı verileriyle birlikte daha sert karantina önlemlerinin yaklaşmasıyla, pek çok kişi pandemiyle ilgili gelişmeleri takip etmek için düzenli olarak uyanık kaldıklarını belirtti.

Britanyalıların yüzde 62'si yatmadan önce haberleri telefonlarından veya televizyondan izlediklerini itiraf etti. Bu kişilerin yüzde 47'sinin yarım saate kadar gördükleri haberler üzücü, hatta iç karartıcı olsa bile haberler arasında sörf yapmaya devam ettiği ifade edildi.

'Kovid-19 stres anketinde' Boris Johnson ve Chris Whitty'nin görüntüleri zirvede yer aldı. Katılımcıların yüzde 94'ü Başbakan Johnson ve hükümetin baş tıbbi danışmanı Whitty'nin fotoğraflarını görmenin anksiyete artışına neden olduğunu söyledi.

Independent'ta yer alan habere göre ankete katılanların yüzde 74'ü tıka basa dolu bir vagon görüntüsünün strese neden olduğunu yüzde 60'tan fazla kişi ise herhangi bir kişisel koruyucu ekipmanın (maske, eldiven vs.) görüntüsüne bakmanın bile kendilerini endişeli hissetmelerine neden olduğunu ifade etti.

Ankete yanıt verenlerin üçte birinden fazlası (yüzde 35), Başbakan Boris Johson'ın koronavirüs güncellemelerinin ardından artan kaygı, yüzde 21'i kızgınlık ve yüzde 19'u üzüntü hissettiğini söyledi.

Ankette İngilizlerin yüzde 35'inin Kovid-19 nedeniyle ilk kez anksiyeteyle boğuştuğu belirtildi. Ankete katılanların yüzde 23'ünün tavsiye almak için bir tıp uzmanına danışmak zorunda kaldıkları ve Britanyalıların yüzde 13'ünün de yaşadıkları kaygıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için ilaç kullandığı ifade edildi.