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    Balıkesir'de askıda maske uygulaması

    Balıkesir'de maskesiz vatandaşlar için 'askıda maske' uygulaması

    © İHA
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (483)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202010181043048830-maskesiz-vatandaslar-icin-askida-maske-uygulamasi/

    Balıkesir'de iki işletmeci maskesiz veya maskesi kopmuş vatandaşlar için 'askıda maske' uygulaması başlattı. Bu uygulama sayesinde pandemi döneminde maskesiz sokağa çıkan veya maskesinin ipi kopup zor durumda kalan vatandaşlar cezai işlemlerden korunuyor.

    Balıkesir’de esnaf arasında önce ekmek fırınlarında başlayan askıda ekmek uygulaması, ardından lokanta ve restoranlarda başlayan askıda yemek uygulaması sonrası pandemi döneminde sağlık için çok önemli olan maske uygulamasında vatandaşların kullanması ve mağdur olmaması için 2 esnaf 'askıda maske' uygulaması başlattı.

    Balıkesir’de ilk olarak askıda yemek uygulaması başlatan Emre Eyiol, askıda maske uygulamasının çok güzel uygulama olduğunu ve vatandaşlara maske takmayı teşvik edeceğini belirterek, şunları söyledi:

    "Askıda yemeğin hikayesi Balıkesir’deki ihtiyaç sahiplerinin karınlarını doyurması için başlatılan bir uygulamadır. Balıkesir’de genelde tüm lokantalarda uygulanan bir işlemdir. Biz de Kardeşler Lokantası olarak askıda yemek uygulamasını devam ettiriyoruz. Müşterilerimizin parasını ödediği yemek paralarına göre askıya yemekleri yazıyoruz ve ihtiyaç sahiplerine istedikleri yemekleri askıdan ücretsiz veriyoruz. Yeni başlayan askıda maske uygulamasını önemli olarak görüyorum. Gayet güzel uygulama maskesiz olarak yemek yemeye gelen müşterileri lokantamıza alamıyoruz. Ama askıda maske olursa lokantamıza gelen vatandaşlarımıza askıdan maske vererek, yemek yemelerini sağlayabiliriz.”

    Maskesiz sokağa çıkan veya maskesinin ipi kopup zor durumda kalan vatandaşlar için askıda maske uygulaması
    © İHA
    Maskesiz sokağa çıkan veya maskesinin ipi kopup zor durumda kalan vatandaşlar için askıda maske uygulaması

    Yine iş yerinde askıda maske uygulaması başlatan köfte işletmesi sahibi Ahmet Kaymak da bu uygulama ile maskesini unutmuş veya taktıktan sonra maskenin ipi kopmuş vatandaşlar açısından çok güzel bir uygulama olduğunu ifade etti:

    "Şu anda ülkemizde korona hastalığından dolayı maske mecburi hale geldi. Mağdur insanlarımız maske alamıyor veya devamlı aynı maskeyi defalarca kullanıyor. İş yerimizde yemek yiyen vatandaşlarımız ihtiyacı olan vatandaşlarımız için askıda köfte uygulamasına katılıyor. İsteyen vatandaşlarımız 'askıda maske' uygulamamıza katılması için iş yerinin giriş kapısına maske uygulaması ve maske bağışına katılmalarını isteyen ilanımızı astık. Bu uygulamaya Balıkesir'de bulunan bütün iş yerlerinin katılmasını bekliyoruz.”

    İnsanlar destek için para bırakmaya başladı

    Balıkesir’de bu uygulamayı başlatan iş yerlerinden biri olan Murat Karacan da askıda maske uygulamasını başlattığı için çok mutlu olduğunu ve ilk günden bu yana maske için hiç ücret almadığını dile getirdi:

    "Biz maskeyi pandemi süreci başladığından bu yana ücretsiz olarak dağıtıyorduk. Ücretsiz maske verdiğimiz insanlar getirip bize para bırakmaya başladılar. Madem bunu ücretsiz dağıtıyorsunuz. Bizim de buna bir desteğimiz olsun dediler. Biz de askıda ekmek gibi, askıda yemek gibi düşünerek, askıda maskeyi onların verdiği ücretler karşılığında maske alarak vatandaşlara dağıtmaya başladık. İnşallah bu sürece ve maske dağıtmaya devam edeceğiz.”
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (483)
    Etiketler:
    Destek, Teşvik, Balıkesir, Tedbir, Koronavirüs, askıda maske
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