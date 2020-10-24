Türkiye'de koronavirüsten 69 kişi hayatını kaybetti: Yeni hasta sayısı 2091

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 91 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 69 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1573 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 313 bin 93'e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 1699 oldu.

Toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673'e ulaştı. Hasta sayısı 359 bin 784 ve vefat sayısı 9 bin 727 oldu.

'Toplam vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamasında "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet" ifadelerini kullandı.

Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 24, 2020

Koca, "5 gün İstanbul'dayız. Toplam vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da. Salgına karşı organize olalım" dedi.

5 GÜN İSTANBUL’DAYIZ. Toplam vakaların %40’ı İstanbul’da. Salgına karşı organize olalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 24, 2020

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