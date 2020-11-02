DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus karantinada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, corona virüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğunu duyurdu.

Herhangi bir belirti göstermediğini söyleyen Ghebreyesus, kurallar gereği evden çalışacağını ve kendini karantinaya alacağını açıkladı.

Herkesi tedbirlere uymaya çağıran DSÖ Direktörü, “Sağlık protokolüne uymak son derece önemli. Bu şekilde, Kovid-19 bulaşma zincirini kırarız, virüsü bastırırız ve sağlık sistemini koruruz" ifadelerini kullandı.

It is critically important that we all comply with health guidance. This is how we will break chains of #COVID19 transmission, suppress the virus, and protect health systems. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

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Koroanvirüs ortaya çıktığından beri Ghebreyesus, DSÖ'nün salgınla mücadeledeki en önemli isimlerden biri olmasına karşın, örgütü virüsün çıkış ülkesi Çin'e karşı yeterince sert davranmamakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın hedefindeydi.

Ghebreyesus, düya liderlerine salgına karşı birlik çağrısı yapmıştı.