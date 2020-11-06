Rusya’da vaka sayısı ilk kez 20 binin üstünde

Rusya’da gün içinde kaydedilen koronavirüs vaka sayısı şimdiye kadarki en yüksek seviyesine çıktı ve 20 bin 582 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında gün içinde 20 bin 582 yeni vaka kaydedildiği belirtildi.

Böylelikle pandemi boyunca kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 733 bin 440’a çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte 378 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 955 kişi iyileşti. Gün içinde taburcu edilenlerin sayısı ilk kez bu kadar yüksek oldu.

Salgının başlamasından bu yana hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 887, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 296 bin 124 olarak kayda geçti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’da salgınla ilgili gergin bir durum olduğunu, ancak kontrolü elde tuttuklarını söylemişti.