Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni hasta sayısı 2483

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı.

Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 artarak 10 bin 803'e ulaştı. Bugün 139 bin 675 test yapıldı. Hastalığa yakalananların toplamı, bugün tanı konan 2 bin 483 kişiyle birlikte 391 bin 739 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1928 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 336 bin 221'e yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 2 bin 730 olduğu belirtildi.

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5 olurken, yatak doluluk oranı yüzde 51.7 olarak açıklandı.

'Güvenli aşı uygulamasına kadar tedbirlere uymak zorundayız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2020

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