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    Koronavirüs aşı

    Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
    Koronavirüs salgını
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202011101043201396-biontech-ve-pfizerin-koronavirus-asisinin-fiyati-belli-oldu/

    Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen, koronavirüs'e karşı yüzde 90 etkili olduğu duyurulan aşının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu. ABD ile yapılan anlaşmada bir doz aşının 19,5 dolar (159 TL) olacağı ifade edildi.

    BioNTech kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin: Pfizer ile Kovid-19 aşısı geliştiren Alman şirketinin başarısının gerisinde Türkiye kökenli göçmen ailelerin çocukları olan Özlem Türeci-Uğur Şahin çifti var.
    © REUTERS / FABIAN BIMMER
    Pfizer ile BioNTech'in iki dozlu aşısı: 'İlk dozdan 28 gün sonra Kovid-19'a karşı yüzde 90'dan fazla koruma sağlıyor'
    Pfizer’dan tarafından dün yapılan açıklamada, Alman BionTech SE firmasıyla geliştirilen deneysel koronavirüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu duyuruldu. 43 binden fazla gönüllüyle yapılan çalışmanın ara verilerinde de aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu görüldü.

    Financial Times gazetesinin düzenlediği  bir çevrimiçi etkinlikte konuşan Alman BionTech firmasının strateji başkanı Ryan Richardson, ABD’li Pfizer ile ortak geliştirilen ve henüz yasal onay almamış olan aşının fiyat etiketinin, özel sektörünün finansal risklerini yansıtacağını söyledi.

    'Fiyatlar dünyanın belirli bölgelerinde daha farklı olabilir'

    NTV'nin aktardığına göre, Richardson, "İnovasyonun sermaye ve yatırım gerektirdiğini kabul eden dengeli bir yaklaşım izlemeye çalıştık, bu nedenle aşımızı içinde bulunduğumuz durumu yansıtan tipik piyasa oranlarının çok altında fiyatlandırmayı planlıyoruz. Dağıtım ve depolama gibi nedenlerden dolayı dünyanın belirli bölgelerinde farklı fiyatlandırma olmasını bekliyorum” ifadeleri kullandı. Bununla birlikte Richardson aşının fiyatıyla ilgili net bir rakam vermeyi reddetti.

    Doz başına 19.5 dolar

    © REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
    AB, Pfizer ve BioNTech'in aşısından 300 milyon doz alacak
     DHA'nın haberine göre, Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD’deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.  

    Avrupa Komisyonu ise yarın  Pfizer ve BioNTech ile yapacağı tedarik anlaşmasının detaylarını görüşecek. Bu haftanın başlarında blok, 300 milyon dozluk bir sözleşmenin mali şartlar sağlanmadan imzalanmaya yakın olduğunu açıklamıştı.

    Öte yandan Richardson, ortak iki şirketin 2021'in sonunda tüm dünyaya 1,3 milyar doz aşı tedarik etme hedefinde ilerlediğini bildirdi.

    Etiketler:
    Pfizer, BioNTech, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs
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