Rus Sputnik V aşısı, yüzde 92 etkinlik gösterdi

Tescil sonrası üçüncü aşama testlerin ara sonuçlarına göre, Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısı Pfizer şirketinin aşısı ile benzer olarak yüzde 92 etkinlik gösterdi.

Sputnik V’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, araştırma sırasında 16 binden fazla gönüllüye ilk aşılamanın yapılmasından veya plasebo verilmesinden 21 gün sonra edinilen veriler üzerinden değerlendirme yapıldı. İstatistiksel değerlendirmeye 20 doğrulanmış vaka dahil edildi.

Aşılanan kişilerde plasebo alan kişilere kıyasla Kovid-19 bulaşma riskinin yüzde 92 daha az olduğu saptandı.

[1\2] The Sputnik V vaccine efficacy amounted to 92% (calculation based on the 20 confirmed COVID-19 cases split between vaccinated individuals and those who received the placebo). — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 11, 2020

Aşı ilk olarak eylülde Rusya’daki hastanelerdeki ‘kırmızı bölge’ personeli arasından gönüllülere uygulanmaya başlandı. Klinik araştırmaların dışındaki doktorlar ve yüksek risk grubu arasından 10 bin başka gönüllü üzerinden yapılan gözlemlerde de aşının yüzde 90’dan fazla bir etkinlik gösterdiği doğrulandı.

Elde edilen bulgular Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından, seçkin uluslararası epidemiyoloji uzmanlarının gerçekleştireceği bağımsız değerlendirmenin ardından dünyanın önde gelen bir bilim dergisinde yayınlanacak. Klinik araştırmaların üçüncü aşamasının tamamlanması sonrasında merkez, testlerin sonuçlarına ilişkin rapora tam erişim sağlayacak.

Testler sırasında beklenmedik bir yan etki tespit edilmedi.