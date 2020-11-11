Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 12 Kasım 2020 Perşembe gününden itibaren istisnalar dışında 10.00-16.00 saatleri arası serbest olmak üzere diğer saatlerde haneden çıkışları kısıtlanmıştır."

Duyuru 📢



11 Kasım 2020

İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi Kararları



🔗 https://t.co/uiwlC0oqel pic.twitter.com/0F5EPWvtcE — Kahramanmaraş Büyükşehir (@buyuksehirkm) November 11, 2020

Kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktor, sağlık çalışanı, eczacı, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden birini belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarını bu durumdan muaf tutulduğu kaydedildi.