TTB Genel Sekreteri: Türkiye, aşının alımı için şimdiden sıraya girmeli

ABD merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketinin beraber hazırladığı ve Türkiye’de faz 3 çalışmaları süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yüzde 90 başarıya ulaştığı açıklandı.

Söz konusun aşıyla ilgili ülkeler sipariş sırasına girerken, ABD 100 milyon doz, Avrupa Birliği ise 300 milyon doz satın alacağını duyurdu. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, aşı için ön alım yapılabileceğini belirterek, "Diğer ülkeler bunu yaptı. Türkiye’nin de bu aşamada sıraya girmesinde yarar var. Aksi takdirde zengin ülkeler alır diğerleri alamaz" dedi.

'1 milyon 800 bin doz yeterli olmaz'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, aşının kişilere iki doz verildiğine dikkat çeken Bulut, "Eğer 40 milyon kişiyi riskli kabul edersek 80 milyon aşıya ihtiyaç olacak. Toplumsal bağışıklık elde edilebilmesi için şimdiden anlaşma olması lazım. 1 milyon 800 bin doz yeterli olmaz. Bu aşıda da miktarın risk gruplarına göre belirlenerek alınması lazım. Bir ön protokolle şimdiden en az 40-50 milyon doz için sıraya girilmesi gerekiyor. Ön anlaşmalarda bir para ödenmesi gerekmiyor" ifadelerini kullandı.