Bakan Koca’dan teknolojiyi kullanma çağrısı: Online toplantı, yüzde 100 tedbir

Toplantılar için teknolojiden yararlanma ve online olarak gerçekleştirme tavsiyelerinde bulunan Bakan Koca, "Online toplantı, yüzde 100 tedbir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, toplantılar için teknolojiden yararlanma ve online olarak gerçekleştirme tavsiyelerinde bulundu.

Bakan Koca, çevrimiçi bir toplantının yapıldığı ve "Online toplantı, yüzde 100 tedbir" ifadesinin yazıldığı bir fotoğrafı paylaşarak, şunları yazdı:

“Toplantılarınız için mümkünse teknolojiden yararlanın. Yakın günlerde risk alıp almadığını, virüs taşıyıp taşımadığını bilemeyeceğiniz insanlarla zorunluluk dışında aynı ortamı paylaşmayın. Unutmayın: Kovid-19 yayılmak için her fırsatı kullanıyor.”

Toplantılarınız için mümkünse teknolojiden yararlanın. Yakın günlerde risk alıp almadığını, virüs taşıyıp taşımadığını bilemeyeceğiniz insanlarla zorunluluk dışında aynı ortamı paylaşmayın. Unutmayın: COVID-19 yayılmak için her fırsatı kullanıyor. pic.twitter.com/K4huWEY164 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 16, 2020

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