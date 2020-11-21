Rus doktor: İyileştikten sonra koronavirüsle yeniden temas bağışıklığı daha da artırabilir

Rus doktor Bolibok, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişinin iyileştikten sonra tekrar enfekte olabileceğini, ancak virüsle yeniden temasın bağışıklığı daha da artırabileceğini söyledi.

Bağışıklık ve alerji uzmanı Vladimir Bolibok, Kovid-19’la ikinci kez enfekte olmanın bağışıklığı daha da artırabileceğini, ancak kişinin bu durumda bir süre için asemptomatik taşıyıcı olabileceğini kaydetti.

Bolibok, “Bağışıklık sisteminin işleyişini kötüleştiren, onkolojik hastalıklarda bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar alan ciddi hastalığı olan insanlar tekrar hastalandı. Ancak bunlar denizde damla, iyileşenlerin toplam sayısının küçük bir kısmı” dedi.

Vücut direncini düşüren hastalıkların olmaması durumunda tekrar enfekte olmaktan korkulmaması gerektiğine vurgu yapan uzman, “Tekrarlanan temas durumunda, savunma sistemi harekete geçer ve hastalığı önler. Aslında, hastalık veya aşılamadan sonra tekrarlanan temaslar, belirli bir patojene karşı bağışıklığı daha dayanıklı hale getirir” ifadelerini kullandı.