'Avrupa İlaç Ajansı Sputnik V aşısının üreticisi ile görüşmeye başladı'

Avrupa Komisyonu Sözcüsü, Sputnik’e verdiği demeçte EMA’nın Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının üreticisi ile görüşmeye başladığını belirtti.

“Geliştiriciler EMA ile temasa geçti ve şu anda ilk görüşme aşamasındalar” diyen Sözcü, aynı zamanda Ajansa Sputnik V aşısının Avrupa pazarında satışına ilişkin başvuru yapılmadığını ifade etti.

Avrupa Komisyonu’nun Rus aşısı ile ilgili verilere henüz sahip olmadığına dikkat çeken Sözcü, EMA’nın bu konuda olan önerilerde bulunacağını, bilgilerin kuruluşun sitesinde yayınlanacağın sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının tescil edilmesi için Avrupa Tıp Uzmanları Birliği'ne başvurduklarını ve aşının Almanya’da üretim ihtimalini dışlamadıklarını açıklamıştı.

Sputnik V aşısı

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescilli aşısı olan Sputnik V, tescil sonrası 40 bin kişinin katıldığı son aşama testlerinden geçiyor. Aşı iki aşama halinde uygulanıyor, ilk iğneden 3 hafta sonra ikinci bileşen de vuruluyor. Bağışıklık, ikinci aşı tarihinden 3 hafta sonra oluşuyor.

Yıllardır yapılan araştırmalarla sağlık için olumsuz bir sonuç yaratmadığı teyit edilen insan adenovirüsü temelinde geliştirilen Sputnik V aşısı, dünyanın koronavirüse karşı tescilli ilk aşısı. Rus aşı, klinik testlerin üçüncü fazının sonuna ve seri üretimin başlangıcına en yakın olan, dünyada geliştirilmekte olan 10 aşıdan biri olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) listesinde yer alıyor.

Sputnik V şu anda Rusya, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan, Venezüella ve Brezilya dahil bir dizi başka ülkede klinik testlerden geçiyor. Rusya’da klinik çalışmaların üçüncü aşamasından elde edilen verilerin ilk analizi sonucunda Sputnik V'nin yüzde 92 oranında etkisini gösterdiği gözlemlenmiş, ardından klinik denemelerin yeni ara sonuçlarına göre aşının uygulanışının 42. gününde etkililik derecesinin yüzde 95’i geçtiği açıklanmıştı.

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