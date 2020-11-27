‘Sputnik V aşısının yaşlılar üzerindeki denemelerinde şu ana kadar yan etkiye rastlanmadı’

Rusya Sağlık Bakanlığı yetklisi Oksana Drapkina, Sputnik V aşısının yaşlılarda yapılan denemelerinde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığını söyledi.

Rusya Sağlık Bakanlığı Terapi ve Genel Tıp Pratiği Baş Uzmanı Oksana Drapkina, Gamaleya Araştırma Enstitüsü’nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının yaşlılarda yapılan denemelerde herhangi bir yan etkisinin gözlenmediğini, ancak denemelerin devam ettiğini belirtti.

Rusya’da yayın yapan 360 televizyonuna konuşan Drapkina, “Bize gelen belirli ara sonuçlara göre bildiğim kadarıyla önemli bir yan etkisi görülmedi. İleri yaş gruplarındaki insanlarda antikor tepkisi mevcut. Testler tamamlanana kadar beklemeniz gerekiyor, ilk sonuçlar aralık ayının ortalarında açıklanacak” dedi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ekim ayı ortalarında Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin 60 yaş üstü gönüllüler üzerinde test edilmesine başlandığını açıklamıştı.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescilli aşısı olan Sputnik V, tescil sonrası 40 bin kişinin katıldığı son aşama testlerinden geçiyor. Aşı iki aşama halinde uygulanıyor, ilk iğneden 3 hafta sonra ikinci bileşen de vuruluyor. Bağışıklık, ikinci aşı tarihinden 3 hafta sonra oluşuyor