Kremlin: Yabancıların kullanımına sunulacak Sputnik V aşıları Rusya dışında üretilecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya dışındaki tüketicilerin kullanımına sunulacak Sputnik V koronavirüs aşısının yurtdışında üretileceği açıklamasını yaptı. Peskov, Rusya’da üretilen aşılarınsa her şeyden önce ülkenin kendi vatandaşlarına uygulanacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov basın toplantısında aldığı bir soru üstüne, “Söz konusu aşının (Sputnik V) yurtdışındaki muhtemel tüketicilerine gelirsek, onlara aşı en başta RDIF’in (Rusya Doğrudan Yatırım Fonu) şu anda yabancı partnerleriyle beraber oluşturmakta olduğu (yurtdışındaki) üretim alanları üstünden sağlanacak” dedi.

Peskov, Rusya’da üretilen aşınınsa esas olarak bu ülkenin vatandaşlarının kullanımı için olacağını kaydetti:

“Rusya vatandaşları kesin önceliğimiz. Rusya içinde başlamış olan üretim bilhassa Rusların ihtiyaçlarının karşılanması içindir.”

Rusya şu anda koronavirüsten koruyucu iki aşının geniş kitlelere ulaştırılması üstünde çalışılıyor. Söz konusu aşıların ilki Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V, ikincisi ise Vektor Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona.

İki doz şeklinde uygulanması gerekecek olan Sputnik V aşısının toplam uygulama fiyatının 20 doların altında olacağı biliniyor.

Bunun yanında, Rusya’da geliştirilen üçüncü aşı ise Çumakov Merkezi’nde hazırlandı, ancak söz konusu aşının üçüncü faz denemeleri henüz başlamış değil.