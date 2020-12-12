'New York'ta Kovid-19 tehlikesi yaygın aşılama başlasa bile haziran ayına kadar sürebilir'

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette yaygın aşılamanın başlaması halinde dahi Kovid-19 tehlikesinin haziran ayına kadar süreceğini duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkez üssü konumundaki ABD'de, salgından en çok etkilenen eyaletler arasında yer alan New York'un valisi Andrew Cuomo, salgının eyaletteki mevcut seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Aşı var diye boşveremeyiz'

Cuomo, dün düzenlediği basın toplantısında aşıya rağmen tehlikenin hazinara kadar sürebileceğini ifade ederek "Bugün ile haziran arasında uzun bir 6 ay var. 'Tamam, aşı var, her şey yolunda' diye düşünerek boşveremeyiz. Hakikat bu değil. Önümüzde daha 6 ayımız var. Durum değişirse ayak uyduracağız" ifadelerini kullandı.

Vali, ayrıca eyalette virüs kaynaklı hastaneye yatışların, bahardaki ilk dalgadan bu yana ilk kez perşembe günü 5 bini geçtiği bilgisini paylaştı.

'Eyaletin yüzde 50'si aşı olmayacağını söylüyor'

New York Valisi Cuomo, vaka sayılarındaki artış konusunda haftalardır uyarılarda bulunuyordu. Öte yandan salgının zirve yaptığı nisan ayında eyalette günlük olarak yaklaşık 10 bin vaka tespit ediliyordu ve yaklaşık 800 can kaybı yaşanıyordu.

Aşı konusunda da değerlendirmede bulunan Cuomo, eyaletin tıbbi danışma kurulunun, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar kurulunun Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımına onay verme yönündeki kararına oybirliğiyle destek verdiğini söyledi.

New York'un bir sorunun da eyaletteki yaklaşık 20 milyon insanı aşı olmaya ikna etmek olduğunu dile getiren Cuomo, şunları söyledi:

"Aşının etkili olabilmesi için nüfusun yüzde 75 ila 85'ini aşılamamız gerekiyor. Ancak nüfusun yüzde 50'si aşı olmayacağını söylüyor. Bu bir sorun."