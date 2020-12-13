İstanbul Beyoğlu'nda bir gece kulübünde kısıtlamalara rağmen parti verildi.
Afrika uyruklu kişilerin katıldığı partinin haberini alan polis ekipleri, gece kulübüne baskın düzenledi.
Partide sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan kişilere ceza kesildi.
Afrika uyruklular salgına rağmen parti düzenledi, polis yedinci kez bastı https://t.co/KJgN3tdHZM pic.twitter.com/9KG3DHqzC8— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 13, 2020
Öte yandan partinin düzenlendiği gece kulübüne daha önce 6 kez polis baskını düzenlendiği öğrenildi.
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