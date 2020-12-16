Kayıt
14:37 16 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    halay

    İki daireyi halıyla birleştirip, halay çeken kişiler birbirine virüs bulaştırdı

    © Fotoğraf : Twitter
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (549)
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1043412839_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_5add402662492331fbaac8c661888b2d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202012161043412883-iki-daireyi-haliyla-birlestirip-halay-ceken-kisiler-birbirine-virus-bulastirdi/

    Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara'da sokak kısıtlamasında bir apartmanın koridoruna halı sererek 2 daireyi birleştiren kişilerin, halay çekerek koronavirüs bulaşına sebep olduklarını söyledi.

    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını çeşitli yöntemler ile delenlere ilişkin açıklama yaptı.

    ‘Hiçbir işi olmadığı halde hastaneden doktor randevusu alan var’

    Prof. Dr. İlhan, vatandaşların bir kısmının sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için her yolu denediğini belirterek, şunları söyledi:

    "Maalesef vatandaşlarımızın bir bölümü yasakları delmek için her yolu deniyor. Hiçbir işi olmadığı halde hastaneden doktor randevusu alarak, 'Hastanede randevum var' diyerek hastaneye gitmeye çalışanlar, kendilerini acil hasta gibi gösterenler gibi maalesef böyle olumsuz uygulamalar var. Bu kişiler sağlık sistemini de meşgul ediyorlar, doktor randevusu alıyorlar gelmiyorlar, dışarıya çıkmak için sadece bunu kullanıyorlar. Çok az sayıda olsa da bunun doğru olmadığını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor.”

    'Markete gidip, 3 saat gelmeyenler var'

    Prof. Dr. İlhan, bazı insanların ise yasağı delmek için market alışverişini bahane ettiğini belirterek, "Bunun yanında, 'Markete gidiyorum' diye çıkıp, 3 saat marketten gelmeyen, ara sokaklarda dolaşan vatandaşlarımız var. Hepimiz dışarıya çıkmak istiyoruz, hepimiz çok yorulduk, sıkıldık; ama böyle şeyleri yapmamamız gerekiyor. Yasakları delmek için fırsat kollamak yerine, 'kurallara nasıl uyarız daha' diye fırsat kollamak daha doğru bir yaklaşım olacak" ifadelerini kullandı.

    ‘Kısıtlamayı halay çekme fırsatı olarak değerlendirmişler’

    İlhan, yasakların delinmesine ilişkin şahit olduğu bir olayı şöyle anlattı:

    "Ankara'nın bir mahallesinde 2 ev kapılarını açmış birleştirmişler, apartman koridoruna halı sermişler. İki ev birbirleriyle halay çekerek dolaşıyorlar. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor, böyle bir şeyin yapılmaması gerekiyor. Biz hep 'Hafta sonu olunca çekirdek aile içerisinde kalın' diye söylüyoruz; ama vatandaşlarımız hafta sonu cuma akşamı başlayan pazartesi sabah sonlanan kısıtlamayı halay çekme fırsatı olarak değerlendirmişler. Bu doğru değil.”

    Prof. Dr. İlhan, söz konusu olayda halay çekenlerin birbirine koronavirüs bulaştırdığını da belirtti.

    İlhan, yılbaşında 4 günlük kısıtlama olacağını hatırlatarak, "Kısıtlama olmasıyla birlikte bazı vatandaşlarımız şimdiden 'İl dışına çıkalım, dışarıya çıkalım' diye düşünce içindeler. Bunların da bir tatil fırsatı olmadığını tam tersine koronavirüsün yayılmaması için evde kalma, dinlenme, çekirdek aile ile bir arada olma fırsatı olduğunu bilmemiz gerekiyor açıkçası" diye konuştu.

    ‘Yüzde 17-18'lik düşüş var ama yeterli değil’

    Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmemesine ilişkin, şunları kaydetti: "Hepimiz gözlemliyoruz 6 binlerden 5 binlere doğru hasta sayımız yönelmiş durumda. Kabaca yüzde 17-18'lik bir düşme var son bir haftaya baktığımızda. Bu düşme trendi iyi; ama elbette yeterli değil, kurallara daha çok uymamız gerekiyor. Bu düşmelerin nedeni hafta sonu kısıtlamasından önceki 17 Kasım'da başlayan yasaklamalar ile ilişkili. Ö dönemlerde restoranların kapatılması, paket servise geçilmesi, akşam saatlerinde kısıtlama yapılması ile ilgili bir yaklaşım o zaman söz konusuydu. Bundan kaynaklanan bir düşme söz konusu. Geldiğimiz noktada özellikle bu hafta çarşamba-perşembe günü geçen hafta sonu başlayan hafta sonu 56 saate varan sokağa çıkma kısıtlamasının etkilerini daha çok göreceğiz. Bunlarla beraber rakamların daha aşağıya doğru yöneleceğini düşünüyoruz. Vaka ve hasta sayısı çok daha aşağıya doğru yönelirse bu kısıtlamaların gevşetilmesini tekrar düşünmek gerekiyor. Kısıtlamalarda bir gevşetmenin şu an doğru olamayacağını düşünüyorum.”

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (549)
    Etiketler:
    Mustafa Necmi İlhan, Sokağa çıkma kısıtlaması, Kovid-19, Koronavirüsle mücadele, Halay
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1. Reality show yıldızı ve girişimci 23 yaşındaki Kylie Jenner (590 milyon dolar)
    Forbes’a göre 2020'de en çok kazanan ünlü kadınlar
    Karikatür
    'Sputnik V aşısının itibarsızlaştırılması için yurt dışından kaynak ayrılıyor, bunu detaylı olarak biliyoruz'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet