Biden, pazartesi günü Kovid-19 aşısı olacak

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak seçtiği Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Biden ve ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris'in Kovid-19 aşısı olacaklarını duyurdu.
Biden'ın pazartesi eşi Jill Biden ile kameralar önünde aşı yaptıracağını söyleyen Psaki, Harris'in ise Kovid-19 aşısını protokol gereği bir hafta sonra olacağını belirtti.
NEWS: President-elect Joe Biden and Dr. Jill Biden plan to get the COVID vaccine Monday in Delaware.— Yamiche Alcindor (@Yamiche) December 18, 2020
VP-elect Kamala Harris and her husband will receive the vaccine about a week after that.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de bugün Kovid-19 aşısı yaptırmıştı.
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