Avrupa'da Kovid-19'a bağlı can kaybı 500 bini geçti

Avrupa ülkelerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesi sürerken vaka ve can kayıplarındaki artış da devam ediyor.

Kıtada son aylarda vaka sayılarnda yaşanan hızlı artışla birlikte can kayıpları da artış eğilimi gösterdi. Geçen şubat ayında Fransa'da ilk Kovid-19 kaynaklı can kaybının ardından Avrupa'nın 250 bin can kaybına ulaşması 8 ay sürerken, can kaybı 250 binden 500 bine sadece 60 günde ulaştı.

Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere ve Rusya, Avrupa'daki can kayıpları, kıta genelindeki ölümlerin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.

İngiltere'de keşfedilen ve daha yüksek bulaşıcılığa sahip olan Kovid-19'un yeni türü nedeniyle birçok ülke tedbirleri arttırarak, İngiltere ile ulaşımı askıya almıştı. Avrupa'da İngiltere’nin ardından İtalya, Danimarka, Hollanda’da virüsün yeni türü tespit edilmişti.

Öte yandan dünya genelinde toplam vaka sayısı 78 milyon 71 bin 86'ya, toplam can kaybı ise 1 milyon 716 bin 248'e ulaştı.