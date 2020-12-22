DSÖ'de Kovid-19'un yeni türü için üye ülkelere toplantı çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan yeni ve daha bulaşıcı türüyle mücadeleyi ve tedbirleri tartışmak üzere yarın üye ülkelere toplantı çağrısında bulunarak toplantının üye ülkeler arasındaki bilgi paylaşımına yardımcı olması için yapıldığını kaydetti.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Daha iyi bilgiye sahip oluncaya kadar seyahati sınırlandırmak akıllıca olacaktır. Temel mallar ve temel seyahatler için tedarik zincirleri mümkün kalmalı" dedi.

DSÖ tarafından dün yapılan açıklamada ise, İngiltere’ye uygulanan seyahat kısıtlamalarına değinilerek, gıda, ilaç ve yakıt gibi temel ihtiyaçlar için kargo taşımacılığına öncelik verilmesini ve kolaylaştırılması gerektiği belirtilmişti.

DSÖ, yeni türün aşıların etkinliğini etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için henüz yeterli bilginin bulunmadığını ifade etmişti.

Öte yandan DSÖ, dün yeni türe karşı paniğe gerek olmadığını bu mutasyonun virüsün evriminin bir parçası olduğunu ifade etmiş, İngiltere’yi yeni türü tespit ettiği için övmüştü.