Kovid-19'un yeni mutasyonu Malezya'da da tespit edildi

New Straits Times'ın Malezya Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı haberde, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 'A701V' olarak adlandırılan yeni türünün tespit edildiği kaydedildi.

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü, yeni türün Sabah eyaletinde alınan 60 örneğin arasında saptandığı bilgisini verdi.

Sağlık bakanlığı olarak virüsün mutasyonunu izlemeye devam ettiklerini belirten Abdullah, şu ifadeleri kullandı:

"A701V ve spike protein mutasyonları Güney Amerika, Avustralya, Hollanda ve Singapur'da da tespit edildi. Ancak, bu varyantın klinik etkisi, bulaşıcılık kapasitesi veya saldırganlık düzeyini henüz bilmiyoruz, bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor."

Geçen hafta İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilmişti.