Kanada'ya Moderna aşısının ilk dozları ulaştı

Kanada'nın federal sağlık yetkilileri, dün önce Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının onaylandığını duyurmuş, ardından aşıların ilk dozlarının yapılan anlaşmaya göre 48 saat içinde ulaştırılması şartı konmuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada Moderna aşısının ilk dozlarının bugün Kanada'ya ulaştığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Trudeau, paylaşımında bugün Moderna şirketinden ay sonuna kadar alınması beklenen 168 bin dozluk ilk patisinin ulaştığını kaydetti.

The first doses of Moderna’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. These are part of the 168,000 doses we’ll be getting before the end of the month, and part of the 40 million doses we’re guaranteed from Moderna overall. pic.twitter.com/eKhQ6v8xSA — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 24, 2020

Moderna aşısının Pfizer aşısından saklama koşulları bakımından daha elverişli olması sayesinde dozların güvenle saklanabileceği belirtiliyor.

Trudeau, ayrıca tüm Kanada'ya dağıtımı yapılacak olan Moderna aşısının atılan diğer büyük bir adım olduğunu aktardı.