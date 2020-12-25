Gintsburg: Kovid-19 aşısı yaptıranlar kan plazması donörü olabilir

Dünyanın tescil edilen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, aşı olan bireylerin kan plazması donörü olabileceğini belirtti.

Gintsburg, "Elbette aşı olan kişiler kan plazması donörü olabilir ancak öncesinde antikor sayısının belirlenmesi gerekir. Zira bilindiği gibi antikorlar zamanla azalıyor" dedi.

Bu arada Gintsburg, dün yaklaşık 770 bin doz Sputnik V aşısının toplu aşılama çalışmaları için kullanıma sunulduğunu söyledi. Aynı miktarda aşının ise Rusya Federal Sağlık Denetleme Servisi'nde (Roszdravnadzor) izin belgelerinin alınması için depoda bekletildiğini kaydeden Gintsburg, bu aşıların henüz tamamen kontrol edilmediğinin altını çizdi.

Gintsburg, Sputnik V testlerinde elde edilen sonuçların gönüllü alımını durdurmak için yeterli olduğunu da kaydederek "Aşının planlanan verimlilik göstergelerine ulaşıldı ve artık değişiklik beklenmiyor" diye ekledi.

Gintsburg, aşı olanların yüzde 85’inde bir yan etkiye rastlanmadığını, geriye kalan kısımda da enjeksiyon bölgesinde kızarıklık ve hafif baş ağrısı görüldüğünü ifade etmişti.