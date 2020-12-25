Estonya ilk Kovid-19 aşılarını yarın teslim alacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa ülkelerinde yayılımını sürdürürken Estonya da aşılama sürecini başlatan ülkeler arasında yer alacağını açıkladı.

Estonya Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ilk dozlarının cumartesi günü teslim alınacağı ve pazar günü de toplu aşılamaya başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Aşının ilk sevkiyatları, cumartesi günü (başkent) Tallinn'e ulaşacak. Kargonun güvenliği polis ve sınır muhafızları tarafından sağlanacak. 27 Aralık Pazar günü koronavirüse karşı aşılama Estonya'da resmen başlayacak" ifadeleri yer aldı.

Sosyal Politikalar Bakanı Tanel Kiik ise açıklamasında aşıların ilk olarak salgından en çok etkilenen bölgelere ulaştırılacağı ve ilk aşıların ülkenin Ida-Viru bölgesinde yapılacağı bilgisini verdi.

İlk aşamada Pfizer ve Biontech tarafından geliştirilen aşıdan 9 bin 750 doz alınan Estonya'da yaklaşık 5 bin kişinin aşılanmasını planlanıyor.

Tallinn yönetimi, ön anlaşmalara göre Pfizer'dan 600 bin, AstraZeneca'dan 1.3 milyon ve Pharmaceutica NV şirketinden de 300 bin doz kadar aşı sipariş etti.

Ülkenin diğer aşı geliştiricisi firmalarla görüşmeleri sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) daha önce toplu aşılamanın tüm üye devletlerde eş zamanlı olarak aralık ayı sonunda başlayacağını duyurmuştu.