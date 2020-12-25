'Türkiye'nin negatif test zorunluluğu turistleri korkutmayacak'

Rusya Turizmciler Birliği (RST) Sözcüsü İrina Tyurina, Türkiye'ye yurt dışından gelen yolcular için negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirilmesi yönündeki kararı değerlendirdi.

'Otellerde eğlence yasağı Rusları korkutmadıysa, testler hiç korkutmaz'

Rus medyasına konuşan Tyurina, "Test geçme sürecinin artık insanları korkutmadığını düşünüyorum, zira süreç iyi ayarlanmış durumda ve test yapmak artık zor değil. Üstelik insanlar kendilerini tatillerini ayarladıysa test onları vazgeçirmeyecek. Türkiye daha sıcak, yeşil, otel arazisinde yapılacak şeyler var ve mevcut durumda, tatil yapmak evde oturmaktan daha iyi. Üstelik Türkiye'nin otellerinde eğlence yasağı Rusları korkutmadıysa, testler hiç korkutmaz" ifadelerini kullandı.

'Turistlerin sıkıntıları artacak'

Diğer yandan Intourist tur operatörünün icra müdürü Sergey Tolçin de negatif test zorunluluğunun turların iptaline yol açmayacağı görüşüne katıldığını belirterek, şunlar söyledi:

"Gerçi tabii turistlerin sıkıntıları artacak ve yılbaşı öncesi pek rahat olan bir süreç değil. Türkiye'de son zamanlarda koronavirüs vakaları arttı, bu yüzden karar mantıklı denebilir. Salgın koşullarında önce güvenlik gelir."

Tolçin, turistleri yeni kurallar hakkında bilgilendireceklerinin altını çizdi.