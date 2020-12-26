Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 190 bini geçti

Brezilya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada son 24 saatte 483 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylelikle ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 190 bin 488'e yükseldi.

Öte yandan açıklamada, son bir gün içinde 22 bin 967 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 7 milyon 448 bin 560'a yükseldiği kaydedildi.

Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke olarak öne çıkıyor.