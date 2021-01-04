İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüs Gürcistan'da tespit edildi

İngiltere’de görülen ve daha bulaşıcı olduğu belirlenen koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türüne Gürcistan'da rastlandı.

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen Kovid-19 virüsünün yeni türü yayılmaya devam ediyor.

Gürcistan Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık ve Halk Sağlığı Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre 50 yaşlarında erkek olduğu belirtilen ve adı açıklanmayan bir kişide koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü tespit edildi.

Merkeze bağlı Lugar adlı laboratuvarda 3 şüpheli vakayla ilgili yapılan incelemelerde mutasyonlu virüse rastlanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı aktarıldı.

Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkan Yardımcısı Paata İmnadze, mutasyonlu virüsü taşıyan kişinin virüse nerede yakalandığını açıklamazken hastanın başka bir ülkeden geldiğini ancak İngiltere'de bulunmadığını vurguladı.

Önceki gün Hindistan'da, İngiltere'den dönen 29 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmişti.