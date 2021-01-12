Rusya Nepal'e 25 milyon doza kadar Sputnik V aşısı gönderecek

Rusya’nın Nepal ile Rus Sputnik V koronavirüs aşısı tedarikini içeren bir anlaşma imzaladığı belirtildi. Anlaşma çerçevesinde Nepal’e 25 milyon doza kadar Sputnik V aşısı sağlanması planlanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Asya dairesinin direktörü Zamir Kabulov Sputnik haber ajansına demecinde, “Nepal’in ilaç şirketlerinden biri, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile ülkeye 25 milyon doza kadar Sputnik V aşısı tedariki yapılmasına olanak veren bir anlaşma imzaladı” açıklamasını yaptı.

Sputnik V aşısının finansörü olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev daha önceki bir açıklamasında, aşıyı satın almak için başvuruda bulunan ülkelerin sayısının 50’yi geçtiğini söylemişti. Söz konusu talebi karşılamak için 1.2 milyar doz aşının üretilmesi gerekiyor. Üretim RDIF’in partnerlik anlaşması yaptığı Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Kore’nin içlerinde olduğu ülkelerde yapılıyor.

Rusya’da üretilen Sputnik V aşıları ise en başta ülkenin nüfusuna uygulanacak. Şimdiye dek ülkede aşılananların sayısının 1.5 milyonu geçtiği biliniyor.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V, Kovid-19'a karşı dünyanın tescilli ilk aşısı olma özelliğine sahip. Güvenlik, etkinlik ve uzun vadede olumsuz sonuçların gözlenmemesi gibi birçok avantaja sahip aşı ayrıca, üzerinde çokça çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.