DSÖ: Kovid-19, endemik bir hastalık haline gelebilir

DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Mike Ryan, bugünkü basın brifinginde "Her zaman belli bir hastalığın endemik, sistemik hale gelme riski var. Daha önce bu tür örnekler gördük" ifadelerini kullandı.

"İnsanlık tarihinde sadece çiçek hastalığını yenebildik" diyen Dr. Ryan, "Fakat henüz mesela çocuk felci ve kızamığı ortadan kaldırmış değiliz" diye ekledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yok edilmesinin çok zor olacağını düşündüren birtakım özelliklere sahip olduğunu belirten Dr. Ryan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde mevcut. Aşıya erişim şu anda yetersiz ve yakın gelecekte yetersiz olmaya devam edecek. Bu yüzden yayılma devam edecek. Bu yıl ölüm oranını önemli ölçüde azaltabilir ve normal hayata dönebiliriz. Ancak yaygın aşılama sağlamazsak virüs oldukça uzun süre yayılmaya devam edecek. Bu nedenle şimdi önemli olan, ekonomileri yıkmaması ve insanları öldürmemesi için bu virüsün potansiyelini azaltmak."