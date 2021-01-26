Rus Sputnik V aşısının ilk partisinin Meksika’ya haftaya ulaşması bekleniyor

Reuters haber ajansına göre Meksika’nın üst düzey sağlık yetkilisi Juan Ferrer Aguilar bir hükümet basın toplantısında yaptığı açıklamada, satın aldıkları Rus Sputnik V koronavirüs aşısının ilk partisinin gelecek hafta ülkeye ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Aguilar ilk sevkiyatın 200.000 doz aşıdan oluşmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya’nın kendilerine gelecek iki ay içerisinde 24 milyon doz koronavirüs aşısı tedarik edeceğini açıklamıştı.

Bunun yanında, Meksika’nın bir diğer üst düzey sağlık yetkilisi olan Juan Ferrer de Rusya ile Sputnik V aşısı tedarikine ilişkin anlaşmayı bugün dahi imzalayabileceklerini kaydetti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) direktörü Kirill Dmitriyev Rossiya-24 televizyonuna geçtiğimiz hafta verdiği bir demeçte Meksika’nın Rus aşısının ülkede kullanımına yakında onay vermesini beklediklerini belirtmişti. Aşının kullanımıza henüz izin verilmiş değil.