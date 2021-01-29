Avrupa İlaç Ajansı'ndan, AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısına yeşil ışık

Avrupa'nın ilaç otoritesi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği Kovid-19 aşısının 18 yaş üstü kişilerde kullanımının önerildiğini duyurarak, aşıya yeşil ışık yakmış oldu.

Ajansın açıklamasında aşının, virüse karşı yüzde 60 düzeyinde koruma sağladığı bildirilirken, 55 yaş üstü grupta etkisine dair yeteri kadar sonuç bulunmadığı dile getirildi. Buna karşın yaşlı insanlarda da koruma sağlamasının beklendiği öngörüldü. Açıklamada, "Ancak bu yaş grubunda bir bağışıklık tepkisi görüldüğü için koruma beklenmektedir. Diğer aşılardan elde edilen tecrübelere dayanarak EMA uzmanları daha ileri yaşlardaki kişilerde aşının kullanılabileceğini değerlendirmektedir." denildi.

Avrupa İlaç Ajansı Başkanı Emer Cooke, yaptığı açıklamada ''Bu üçüncü olumlu görüşle birlikte, Avrupa Birliği ülkelerinin koronavirüse karşı vatandaşlarını koruma savaşında cephanesini genişletmiş olduk'' açıklamasını yaptı.

AB'de daha önce BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılara onay verilmişti.