'ABD'nin koronavirüsle mücadele etmekteki başarısızlığının sebebi, Amerikan istisnacılığı'

Koronavirüsün ulaşmasından kısa bir süre sonra tüm ülkeye yayılarak aylardır dünyanın en çok vakasının görüldüğü ülke konumundaki ABD'nin salgınla mücadeledeki 'başarısızlığını', Avustralyalı profesör Steve Keen, 'Amerikan istisnacılığı' ile açıkladı.