56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 29 Ocak Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Türkiye, bir hafta sonunu daha evde geçirdi. 56 saatlik kısıtlama boyunca cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' ve 'Yeni Kısıtlama ve Tedbirler' başlıklı genelgeler kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.