Kovid-19 sürecinde 'kan sulandırıcı' kullananlara uyarı

Prof. Dr. Uludüz "Özellikle koronavirüsün beyin tutulumu ve damarları etkilediğini biliyoruz. Bu yüzden de riskli olan grupta kan sulandırıcıları hep önerdik. Ama herkes için değil. Hastaneye başvurmuş, hastanede yatmış hatta yoğun bakımda kalmış kişilerin riskleri çok daha yüksek ve bu riskli hastaların da kan sulandırıcı kullanmaları gerek" dedi.